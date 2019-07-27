RU  UA

Лайм

Голливудская звезда показала себя без волос: актриса борется со страшной болезнью

Сэльма Блэр закончила курс лечения

суббота, 27 июля 2019, 13:17
читати статтю українською

Голливудская актриса, звезда фильмов "Жестокие игры" и "Хеллбой" Сэльма Блэр, которая борется с рассеянным склерозом, прошла сложный курс лечения, из-за которого лишилась волос на голове.

На своей странице в Instagram 47-летняя знаменитость опубликовала фото из больничной палаты, на котором изображена с велосипедом для ходьбы. Актриса призналась, что после выписки из больницы у нее будет сильно ослаблен иммунитет, но она все равно очень счастлива, что возвращается домой.

"Сегодня знаменательный день. Меня выписывают из больницы, где я была под невероятной опекой медсестер, персонала и врача, который верит в мое исцеление точно так же, как в него верю я. Следующие три месяца у меня будет сильно ослаблен иммунитет. Так что, пожалуйста, никаких поцелуев. Я благодарю вас за поддержку и любовь. Теперь я вижу все гораздо яснее и поделюсь своей историей, как буду готова. Но на данный момент я прохожу этап восстановления", - написала Сэльма.

На протяжении 15 лет Блэр испытывала проблемы с координацией, нарушение внимания, головные боли и физическое недомогание. И только в прошлом году врачи смогли поставить ей диагноз - рассеянный склероз. С тех пор актриса регулярно проходит серию процедур.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Стало известно о трагедии в семье Влада Ямы

Украинский хореограф Влад Яма потерял родного человека - бабушку.

Танці з зірками-2019: названы новые участники третьего сезона

Первыми звездными участниками нового сезона шоу "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Сколько любви и нежности: Бабкин умилил фанов пением новорожденному сыну

Украинский музыкант Сергей Бабкин показал, как поет песни новорожденному сыну Елисею.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: