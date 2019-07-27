Голливудская звезда показала себя без волос: актриса борется со страшной болезнью

Голливудская актриса, звезда фильмов "Жестокие игры" и "Хеллбой" Сэльма Блэр, которая борется с рассеянным склерозом, прошла сложный курс лечения, из-за которого лишилась волос на голове.

На своей странице в Instagram 47-летняя знаменитость опубликовала фото из больничной палаты, на котором изображена с велосипедом для ходьбы. Актриса призналась, что после выписки из больницы у нее будет сильно ослаблен иммунитет, но она все равно очень счастлива, что возвращается домой.

"Сегодня знаменательный день. Меня выписывают из больницы, где я была под невероятной опекой медсестер, персонала и врача, который верит в мое исцеление точно так же, как в него верю я. Следующие три месяца у меня будет сильно ослаблен иммунитет. Так что, пожалуйста, никаких поцелуев. Я благодарю вас за поддержку и любовь. Теперь я вижу все гораздо яснее и поделюсь своей историей, как буду готова. Но на данный момент я прохожу этап восстановления", - написала Сэльма.

На протяжении 15 лет Блэр испытывала проблемы с координацией, нарушение внимания, головные боли и физическое недомогание. И только в прошлом году врачи смогли поставить ей диагноз - рассеянный склероз. С тех пор актриса регулярно проходит серию процедур.

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