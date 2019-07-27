Стало известно о трагедии в семье Влада Ямы

Известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма сообщил в сети печальную новость - умерла его бабушка.

Танцор опубликовал в Instagram черно-белое фото родного человека и сопроводил его словами: "Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!". Других подробностей трагедии он не сообщил.

Поклонники в комментариях под фото оставляют свои соболезнования и слова поддержки. "Держитесь, Влад", "Влад, соболезнования", "Влад, прими наши соболезнования б. Дина была очень светлым и добрым человеком. Любим, скорбим", "Ценим близких, не знаем когда встреча или разговор будет последним", - пишут комментаторы.

Еще недавно Влад писал, что собирается в гости к бабушке. 9 мая в микроблоге хореографа появился архивный снимок, на котором он запечатлен с бабушкой и домашним питомцем. "Бабуля, мы знаем насколько для тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости!", - писал Влад.

В марте этого года украинская певица и с недавнего времени политический деятель Анастасия Приходько потеряла родного человека - бабушку.

А в ноябре 2018-го после долгой борьбы с тяжелой болезнью умер отец лидера рок-группы O.Torvald Жени Галича.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.