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Стало известно о трагедии в семье Влада Ямы

У хореографа умерла бабушка

суббота, 27 июля 2019, 15:05
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Известный украинский хореограф, судья нового сезона проекта "Танці з зірками" Влад Яма сообщил в сети печальную новость - умерла его бабушка.

Танцор опубликовал в Instagram черно-белое фото родного человека и сопроводил его словами: "Бабуля... Всегда буду вспоминать только с улыбкой!". Других подробностей трагедии он не сообщил.

Поклонники в комментариях под фото оставляют свои соболезнования и слова поддержки. "Держитесь, Влад", "Влад, соболезнования", "Влад, прими наши соболезнования б. Дина была очень светлым и добрым человеком. Любим, скорбим", "Ценим близких, не знаем когда встреча или разговор будет последним", - пишут комментаторы.

Еще недавно Влад писал, что собирается в гости к бабушке. 9 мая в микроблоге хореографа появился архивный снимок, на котором он запечатлен с бабушкой и домашним питомцем. "Бабуля, мы знаем насколько для тебя важен этот день, держись, мы скоро в гости!", - писал Влад.

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