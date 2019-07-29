Украинскую певицу продолжает преследовать незнакомец, и на этот раз не обошлось без полиции: видео

Украинская поп-исполнительница Злата Огневич, на которую ранее напал неизвестный мужчина с угрозами, вновь пожаловалась на его преследования.

На личной странице в Instagram знаменитость показала лицо мужчины, а также рассказала, что была вынуждена обратиться за помощью в полицию. Несмотря на то, что ситуация еще в марте получила огласку, артистке не удается найти на злоумышленника управу.

Как рассказала Огневич, на этот раз мужчина преследовал ее по дороге к спортзалу, после чего остался ждать в машине возле спорткомплекса. Туда же певица и вызвала наряд полиции.

"Веселое начало утра. Очень хочу, чтобы закон смог меня защитить от этого неадеквата. Ну, а пока имеем, что имеем..." - написала артистка.

На видео можно рассмотреть, как полицейские общаются с мужчиной, который не прячется, но и не признается, с какой целью преследует певицу. В свою очередь, Огневич обратилась к фолловерам которые обвиняли ее в попытках "пропиариться" на аналогичной проблеме в марте этого года:

"Друзья, кто сомневался, что это реальный человек, и говорил мне, что эта история раскрученная для пиара - нет, это реальный ненормальный, который меня преследует", - отметила она.

В посте артистки также есть фото и видео с незнакомцем в одном из спальных районов города, куда он также направился вслед за ней. В комментариях знаменитости советуют нанять круглосуточную охрану. Некоторые предлагают более кардинальные методы - "нанять двух амбалов, которые отобьют незнакомцу все живое, а вместе с этим и желание преследовать".

Ранее украинский хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма сообщил о трагедии в семье. Поклонники в сети оставляют свои соболезнования и слова поддержки.

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