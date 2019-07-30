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Фото Сердючки со звездой голливудских боевиков поставило на уши соцсеть: нет, это не фотошоп

Снимок почти 4-летней давности для многих оказался сюрпризом

вторник, 30 июля 2019, 16:38
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Пользователи Instagram активно обсуждают совместное фото украинского шоумена и композитора Андрея Данилко (Верки Сердючки) со звездой голливудских боевиков Джейсоном Стэтхэмом.

Снимок почти 4-летней давности появился на странице канала СТБ, с которым Данилко уже не первый год к ряду сотрудничает как судья вокального проекта "Х-фактор". И, судя по реакции в сети, далеко не все знают тот факт, что в 2015 году шоумен и его команда снялись в криминальной комедии "Шпионка" с Джейсоном Стэтхэмом, Джудом Лоу и Мелиссой Маккарти (эпизод фильма смотрите ниже).

"Нет, это не фотошоп. Кто знает, в каком фильме можно увидеть этот тандем?" - посмеялись авторы поста.

В фильме Пола Фига Верка Сердючка сыграла саму себя. Съемки проходили в Будапеште (Венгрия) и длились три дня. Ради сцены с украинским шоуменом в городе перекрыли одну из площадей.

Работы на площадке длилась по 12 часов, все это время Андрею Данилко приходилось быть "при параде", в том числе оставаться на высоких каблуках, от чего у шоумена опухла нога.

2-часовый фильм вышел на экраны в марте 2015 года. При бюджете в $65 млн картине Фига удалось собрать в прокате более $230 млн.

Снимок в Instagram лишь за первый час после публикации собрал более 2 тыс. лайков, в комментариях пользователи сети восторгаются талантливым артистом: "Ну Данилко, он и здесь успел", "Красавчик, и фильм отличный. Так держать", "Обожаю его", "Жесть, я впервые слышу. Обязательно посмотрю", - отметили под фото.

  • Ранее Андрей Данилко объяснил массовый наплыв звезд в политике. По словам артиста, многие из них наверняка получили определенные интересные предложения. При этом их попытки проявить себя в новой сфере вызывают пока только чувство неловкости.

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