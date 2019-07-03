Деньги и жадность: Данилко объяснил массовый наплыв звезд в политике

Среди звезд, которые задумали сегодня пойти в политику, нет голодных людей. А это говорит о том, что они получили определенные интересные предложения. При этом их попытки проявить себя в этой сфере вызывают пока чувство неловкости.

Таким мнением в беседе с The Lime поделился украинский шоумен и продюсер Андрей Данилко (Верка Сердючка). С артистом мы встретились на съемочной площадке шоу "Х-фактор" канала СТБ. 45-летний артист признался, что был очень рад "спрыгнуть" в свое время с политических мероприятий и объяснил, почему считает, что Зеленскому на посту президента Украины стоит дать время (репортаж о съемках шоу смотрите на сайте уже в эти выходные).

"Видимо, есть интересные предложения к этим звездам (которые идут сегодня в политику - Ред). Вы понимаете о чем я. Другой причины я не вижу, есть какая-то заинтересованность. Но мне кажется, это неправильно. Соглашаясь на подобное, очень просто испортить себе репутацию. И я вот смотрю на некоторые вещи сейчас и мне даже бывает неловко", - признался Данилко.

"Нет подготовленности, все по верхам, сплошь словесная вода. Надо ведь иметь какой-то опыт, владеть информацией и цифрами. Иметь какой-то артистизм правильно подавать эту информацию в конце-концов. А когда это постановочные реплики, шаблоны… (пожимает плечами) Вот именно чувство неловкости все это вызывает".

Оценивать шансы своих коллег по цеху в новой для них сфере Данилко не взялся. Не знает, чего ждать.

"Я не Ванга, не знаю. Но я пока не видел. На западе видел, у нас - нет. Я вот очень скептически смотрел на участие Владимира Зеленского в президентской гонке, но когда он уже победил, я радовался. Мне кажется, для него это такая крутая история, он молодой, в этом что-то есть. Но ему сейчас очень сложно", - вспомнил он.

С Владимиром Зеленским шоумен знаком лично. Опираясь на опыт общения с экс-лидером "Квартала", Данилко уверенно согласился с мнением, что новому гаранту необходимо время.

"Конечно. Я желаю ему только удачи. Если б я его не знал лично, я б ничего не говорил. С ним всегда было комфортно и просто. Поэтому, конечно, ему надо время. К тому же надо понимать, что никто из старых политиков сейчас не будет ему помогать - будут только мешать. У каждого свои интересы".

Самому Андрею Данилко, как выразился артист, "миллион раз" предлагали поддержать ту или другую политическую силу. Сегодня он несказанно рад, что не лишился свободы. И именно это, по его мнению, грозит многим его коллегам - артистам в политике.

"Миллион раз предлагали, но я не соглашаюсь. Бывают такие моменты, когда у артистов очень растет популярность и их начинает заносить. Они начинают себя переоценивать. Мы когда-то согласились на какие-то предвыборные мероприятия, но вовремя спрыгнули. И слава Богу! Мы могли бы туда войти (и там большие деньги), но потом я бы вряд ли смог так просто оттуда выйти. А я люблю свободу, независимость. Хотим - выступаем, не хотим - не выступаем. Это самое важное. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять ты уже не можешь. Деньги всегда можно заработать, но лучше понемногу. Так что все это не просто так. Ведь люди, которые идут туда, - они ж не умирают с голоду, правильно? Вот вам и ответ - деньги и жадность", - подчеркнул он.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе призналась, что хотела бы жить в Украине. По словам певицы, которая также погостила на площадке шоу "Х-фактор", украинцы - очень теплый и отзывчивый народ.

Организаторы "Х-фактор" объявили новый судейский состав, который займет место за столом юбилейного, 10 проекта. Стартует он на канале СТБ уже 14 сентября. Предыдущую судейскую четверку покинули певцы Олеги Винник и Дмитрий Шуров (Pianoбой). Их места заняли поп-дива Оля Полякова и итальянский тенор Алессандро Сафина.

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