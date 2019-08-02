Ксения Собчак снова выходит замуж: главное

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак вскоре после развода с актером Максимом Виторганом закрутила роман с 44-летним режиссером Константином Богомоловым. Сегодня же стало известно о том, что пара намерена пожениться.

Собачка и Богомолов некоторое время скрывали свои отношения, при этом их неоднократно замечали вместе на тех или иных светских мероприятиях. На этой неделе режиссер публично признался журналистке в любви, а на безымянном пальце ее руки появилось кольцо. Согласно информации Telegram-канала Dark Cosmo, пара узаконит свои отношения уже 13 сентября.

Паблик ссылается на личный источник, близкий к кругу Собчак и Богомолова: "У нас очень жирнючий эксклюзив. Константин Богомолов и Ксюша Собчак женятся! Торжество запланировано на сентябрь. Нам интересно, будет ли в этот раз платье от Ульяны Сергеенко, и не превратится ли свадьба в иммерсивное шоу, например", - пошутили авторы поста.

Никаких других подробностей о торжестве пока нет. Никак не комментируют эту новость пока ни Ксения Собчак, ни Константин Богомолов.

Напомним, в браке с Максимом Виторганом телеведущая состояла шесть лет. За это время у пары родился сын Платон. Сегодня Собчак и Виторган поддерживают дружеские отношения, вместе воспитывают ребенка. Поговаривают, отношения супругов дали трещину именно из-за появления в жизни журналистки режиссера Богомолова.

В свою очередь, Виторган сейчас встречается с молодой актрисой Нино Нинидзе, пару недавно заприметили на отдыхе в Одессе. Ну а что касается Богомолова, за его плечами также несложившийся брак с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в 2018 году, однако также воспитывает совместную дочь Анну.

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