Ведущая Снежана Егорова прокомментировала свое внезапное решение выйти замуж

Украинская телеведущая Снежана Егорова прокомментировала внезапное решение в третий раз выйти замуж. О помолвке скандальной знаменитости стало известно 30 июля из ее поста в Facebook.

Некоторые фолловеры Егоровой даже сочли его шуточным, однако днем позже ведущая опубликовала еще один, в котором подчеркнула, что настроена серьезно, однако детали раскроет позже.

"Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным", - коротко написала она, приложив к своему посту ролик почти трехлетней давности, на котором позирует в студии для модного глянца.

Кто является избранником знаменитости - также не известно. Несмотря на отсутствие каких-либо подробностей, фолловері поддержали столь важный шаг ведущей и пожелали ей удачи.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.

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