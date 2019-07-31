RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Ведущая Снежана Егорова прокомментировала свое внезапное решение выйти замуж

Похоже, ведущая настроена серьезно

среда, 31 июля 2019, 15:38
читати статтю українською

Украинская телеведущая Снежана Егорова прокомментировала внезапное решение в третий раз выйти замуж. О помолвке скандальной знаменитости стало известно 30 июля из ее поста в Facebook.

Некоторые фолловеры Егоровой даже сочли его шуточным, однако днем позже ведущая опубликовала еще один, в котором подчеркнула, что настроена серьезно, однако детали раскроет позже.

"Я никогда не шучу. Всегда делаю то, что хочу. Расскажу, когда посчитаю нужным", - коротко написала она, приложив к своему посту ролик почти трехлетней давности, на котором позирует в студии для модного глянца.

Кто является избранником знаменитости - также не известно. Несмотря на отсутствие каких-либо подробностей, фолловері поддержали столь важный шаг ведущей и пожелали ей удачи.

Напомним, в 1992 году Снежана Егорова вышла замуж за режиссера Сергея Егорова (Семена Горова). Вскоре у пары родились две дочери: Анастасия (1992) и Александра (1997).

В 2006 году Егорова стала супругой актера, писателя и музыканта Антина Мухарского (Ореста Лютого). За годы отношений ведущая родила троих детей: сына Андрея (2006), дочь Арину (2010) и сына Ивана (2012). Однако в феврале 2015 года Мухарский объявил о разводе со Снежаной Егоровой, за которым между бывшими супругами последовала череда публичных скандалов и взаимных обвинений.

  • Ранее украинский продюсер Потап за кулисами фестиваля "Жара-2019" в Баку (Азербайджан) раскрыл на камеру интимные подробности жизни с Настей Каменских.
  • Американская актриса Элизабет Олсен, которая сыграла Алую Ведьму в фильмах Marvel ("Мстители", "Первый мститель") выходит замуж. Избранником 30-летней звезды стал музыкант Робби Арнетт.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

14 лет разницы и роман с Tayanna: что мы знаем о новом возлюбленном Ани Лорак

Поклонники певицы Ани Лорак заговорили о ее новом романе еще полгода назад

Еще один украинский ведущий стал участником новых "Танців з зірками"

Первыми звездными участниками нового сезона шоу "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Потап и Настя второй медовый месяц проводят не одни: с кем пара отправилась в Италию

Звездные супруги Настя Каменских и Потап отправились во второй медовый месяц.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: