Топ-хит Кэти Перри признали плагиатом: суд озвучил сумму, которую выплатят певица и ее лэйбл

Американскую певицу Кэти Перри и ее звукозаписывающую компанию, которых признали виновными в плагиате, обязали выплатить 2,78 миллиона долларов.

Об этом сообщает Associated Press. При этом сама певица должна выплатить 550 тысяч долларов из общей суммы штрафа. Остальная часть суммы будет распределена между звукозаписывающим лэйблом артистки Capitol Records и соавторами трека.

Напомним, что в 2014 году на Кэти Перри подал в суд рэпер Маркус Грэй, выступающий под псевдонимом Flame. Он утверждал, что исполнительница незаконно скопировала музыку из его христианского трека Joyful Noise для своей песни Dark Horse.

Рэпер также обвинил Перри в том, что она разрушила его репутацию в кругах верующих, поскольку теперь его ассоциируют с колдовством и черной магией. Музыкант потребовал компенсацию в размере 20 миллионов долларов.

29 июля этого года федеральный суд Лос-Анджелеса признал певицу виновной в плагиате.

Клип Кэти Перри на песню Dark Horse удостоился премии MTV и набрал в YouTube более 2 миллиардов просмотров. В то время, как видео Joyful Noise просмотрели значительно меньше пользователей сети - всего 2 миллиона.

Ранее Кэти Перри выиграла суд у монахинь: звезда приобрела бывший монастырь Римской католической церкви, чтобы превратить его в свой дом.

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