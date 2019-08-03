От рака умер знаменитый британский певец

В субботу, 3 августа, на 65-м году жизни скончался британский певец Джо Лонгфорн. Музыкант умер в своем доме в городе Блэкпул (графство Ланкашир).

О смерти исполнителя сообщили на его официальном сайте. "Джо умер в своей спальне на руках у своего мужа Джейми", - сказано в сообщении.

В 1989 году у Лонгфорна обнаружили рак крови. Из-за болезни Джо приостановил свою карьеру, а в 1990-х снова вернулся на сцену. В 2014 году врачи диагностировали у певца рак горла.

Джо Лонгфорн получил известность благодаря участию в передаче Search for a Star ("В поисках звезды"). Позже он стал ведущим собственной программы "Шоу Джо Лонгфорна".

Джо Лонгфорн и его менеджер Джейми Моран поженились в 1998 году.

Ранее на 82-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл. В последние годы жизни Невилл страдал рядом заболеваний, а также боролся с осложнениями после операции на спине.

В США скончался музыкант и композитор, автор множества рок-н-ролльных хитов Дэйв Бартоломью. Один из зачинателей жанра рок-н-ролл умер в больнице Нового Орлеана.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.