Умер известный российский музыкант

Российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Об этом сообщили журналистам близкие музыканта.

Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый".

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

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