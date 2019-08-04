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Умер известный российский музыкант

Исполнителю было 84 года

воскресенье, 4 августа 2019, 17:05
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Российский певец и композитор, звезда русской эмиграции, Вилли Токарев скончался на 85-м году жизни.

Об этом сообщили журналистам близкие музыканта.

Причина смерти артиста не уточняется. О времени и дате прощания станет известно позднее.

Вилли Токарев — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русский шансон.

В 1974 году он переехал в США, где поначалу работал почтальоном и таксистом. В 1979 году выпустил свою первую пластинку "А жизнь — она всегда прекрасна", которая не была востребованной. Однако уже через несколько лет вышла вторая пластинка Токарева — "В шумном балагане" (1981), — которая прославила музыканта среди русскоязычных эмигрантов.

Несколько лет певец выступал в русских ресторанах на Брайтон-Бич. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы", "Журавли" и "Чубчик кучерявый".

В 1989-1990-х артист приезжал в СССР с гастролями, а позже вернулся в Россию на постоянное место жительство.

  • Ранее на 82-м году жизни скончался американский музыкант, автор песен и основатель групп The Meters и The Neville Brothers Арт Невилл. В последние годы жизни Невилл страдал рядом заболеваний, а также боролся с осложнениями после операции на спине.
  • В США скончался музыкант и композитор, автор множества рок-н-ролльных хитов Дэйв Бартоломью. Один из зачинателей жанра рок-н-ролл умер в больнице Нового Орлеана.

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