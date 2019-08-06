RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Билык похвасталась роскошным подарком друга: теперь с ним хотят дружить все подписчики звезды

Певица призналась, что она "до сих пор в шоке"

вторник, 6 августа 2019, 12:30
читати статтю українською

Украинская певица Ирина Билык получила в подарок электромобиль Tesla. Роскошный презент преподнес артистке некий Валерий в честь их 30-летней дружбы.

Фото дорогого подарка исполнительница опубликовала в своем Instagram. В кадре Билык и ее друг запечатлены возле электрокара с большим бантом. "Я больше люблю дарить подарки, чем получать, но в этом году особенная дата: ровно 30 лет как я пою для вас, мои любимые! А еще в этом же году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием. Это очень большой срок. Для некоторых - целая жизнь", - написала певица.

Поклонники оставляют поздравления в комментариях под снимком, а также пишут что "им бы такого Валеру". А сама Билык призналась, что она "до сих пор в шоке".

Отметим, что электромобиль Tesla Model 3 в Украине стоит от 35 тысяч долларов.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Викторию Бекхэм вернут в Spice Girls ради юбилея легендарного фестиваля

Мел Би уговаривает Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls в честь 50-летия фестиваля Гластонбери в 2020 году

На "Танцях з зірками-2019" назвали новых участников: кто уже на проекте

Первыми звездными участниками нового сезона шоу "Танці з зірками" стали Владимир Остапчук, Виктория Булитко, Михаил Кукуюк и Надежда Матвеева.

Пенсионерка жестко потроллила "королеву ночи" Олю Полякову: теперь она звезда соцсетей

Пенсионерка испортила афишу Оли Поляковой, заменив слово "Королева" на "Корова". Певица отреагировала на инцидент.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: