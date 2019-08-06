Билык похвасталась роскошным подарком друга: теперь с ним хотят дружить все подписчики звезды

Украинская певица Ирина Билык получила в подарок электромобиль Tesla. Роскошный презент преподнес артистке некий Валерий в честь их 30-летней дружбы.

Фото дорогого подарка исполнительница опубликовала в своем Instagram. В кадре Билык и ее друг запечатлены возле электрокара с большим бантом. "Я больше люблю дарить подарки, чем получать, но в этом году особенная дата: ровно 30 лет как я пою для вас, мои любимые! А еще в этом же году исполняется 30 лет нашей теплой дружбы с Валерием. Это очень большой срок. Для некоторых - целая жизнь", - написала певица.

Поклонники оставляют поздравления в комментариях под снимком, а также пишут что "им бы такого Валеру". А сама Билык призналась, что она "до сих пор в шоке".

Отметим, что электромобиль Tesla Model 3 в Украине стоит от 35 тысяч долларов.

Ранее Ирина Билык получила внезапное предложение руки и сердца от своего бывшего мужа, шоумена Димы Коляденко. На этот шаг танцор решился в ходе юбилейной церемонии Miss Blonde Ukraine, где экс-супруги оба были ведущими.

Позже Коляденко объяснил свой романтический поступок. Как оказалось, шоумен уже в шестой раз просит Билык выйти за него замуж.

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