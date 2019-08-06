Пенсионерка жестко потроллила "королеву ночи" Олю Полякову: теперь она звезда соцсетей

В сети появилось курьезное видео с пенсионеркой, которая зарисовывает буквы на афише Оли Поляковой. Пожилая женщина убрала две буквы в слове "Королева", заменив его на "Корова".
Ролик с ироничной реакцией тут же разлетелся по сети. Одним из первых отреагировал продюсер Михаил Ясинский. "Узнали эту переодетую артистку?", - посмеялся продюсер.
Не устояла и сама Полякова и разместила видео в своем Instagram. Под публикацией тут же стали обсуждать курьез, выдвигая свои предположения. Фолловеры подозревают Тину Кароль, Камалию, Надю Доровееву, Виталия Козловского, а также допускают, что хулиганка - одна из преданных вовчиць Олега Винника.
- Ранее Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери - гироскутер, который управляется с помощью голосовых команд. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам. Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес.
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