Полякову обвинили в чрезмерной роскоши: певица дала резкий ответ

Популярная украинская певица Оля Полякова показала любимую игрушку своей младшей дочери - гироскутер, который управляется с помощью голосовых команд. На артистку тут же обрушились с критикой, обвинив ее в расточительности и чрезмерной любви к дорогим вещам.

Соответствующее видео появилось в Instagram исполнительницы. На кадрах ролика певица просит Алису показать свое умение управлять мини-роботом.

"В моем детстве, об этом были фильмы-фентези, а сегодня это реальность, какая реальность будет в их будущем? Пофантазируем?", - подписала ролик Полякова, но в ответ услышала далеко не фантазии.

Певица не стала молчать и ответила на едкие упреки в свой адрес. Полякова записала видеообращение, в котором обратилась к хейтерам.

"Ребята, чтобы жрать свой хлеб, я даю 250-260 концертов в год. Я работаю практически каждый день. Я не вылажу из машины и аэропортов, я не вижу детей, я работаю 24 часа в сутки. Я содержу огромнейший коллектив, я плачу огромные зарплаты, я плачу большие налоги. Чтобы зарабатывать свои деньги, я пашу как долбанная, гужевая лошадь. И вы бы в моем режиме не выдержали бы и месяца", - говорит на видео певица.

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