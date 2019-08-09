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Бывший муж Ани Лорак показал новую спутницу: говорит, у них теперь особая связь

Мурат представил публике свою возлюбленную

пятница, 9 августа 2019, 11:30
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Бывший муж Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, вскоре после развода с певицей встретил новую любовь.

Мужчина показал избранницу в своем Instagram и отметил ее имя. Красотку зовут Самия Ахметова и, как утверждают некоторые СМИ, она - киевлянка. Мурат опубликовал довольно пикантное фото с совместного отдыха в Испании. Бизнесмен запечатлен в розовых плавательных шортах, а его спутница - красном бикини.

"Жизнь становится настоящей и удивительной, когда вы находите человека, который испытывает с вами те же чувства и так же смотрит на будущее", - гласит подпись к снимку.

О новой избраннице Мурата мало что известно, ее аккаунт закрыт и в сети практически нет информации о ней. Поговаривают, что пара встречается уже год, и именно она стала причиной разрыва с Ани Лорак, а не Яна Беляева, которую долгое время называли разлучницей.

Ани Лорак тем временем также не скучает, недавно стало известно, что певица состоит в отношениях с саунд-продюсером российского лейбла Black Star Егором Глебом, который, к слову, на 14 лет моложе исполнительницы.

  • Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу прожили вместе 10 лет. 31 января 2019 года суд расторг брак между певицей и бизнесменом. Бывшие супруги воспитывают 7-летнюю дочь Софию. По словам брата Каролины, девочка осталась жить с мамой.
  • Бывший супруг Ани Лорак летом прошлого года был замечен в одном из киевских караоке в объятиях тусовщицы Яны Беляевой. Потом по сети поползли слухи, что бизнесмен изменяет певице уже не в первый раз.

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