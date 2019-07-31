14 лет разницы и роман с Tayanna: что мы знаем о новом возлюбленном Ани Лорак

Поклонники украинской певицы Ани Лорак заговорили о ее новом романе еще полгода назад, едва поп-дива развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, бизнесменом из Турции. Что правда, никакими подробностями не располагали ни фан-группы в Instagram, ни таблоиды.

Довольно скоро в сеть просочилась информация об отношениях Лорак и российского саунд-продюсера Егора Глеба. Фолловеры певицы удивились, сомневались, ведь близкий приятель лейбла Black Star Inc. на 14 лет моложе исполнительницы. И все же слухи оказались правдой. Со временем Лорак и Глеб рассекретили свой роман, более того не стали прятать даже личных фотографий. The Lime вспомнил главное из того, что известно о молодом избраннике артистки.

Как уже упоминалось выше, Егор Глеб действительно на 14 лет моложе своей избранницы. Парень родился 4 октября 1992 года в Киеве. В возрасте 20 лет он переехал в Москву, где и остался жить и работать.

Через некоторое время Глеб стал членом команді крупного лейбла рэпера Тимати Black Star Inc. Там молодой саунд-продюсер подружился с исполнителем Егором Кридом.

Примечательно, что Ани Лорак не первая украинская знаменитость, с которой был связан Глеб. Еще 18-летним он закрутил роман со звездой национальных отборов на Евровидение Татьяной Решетняк, более известной под сценическим именем Tayanna. Отношения даже дошли до свадьбы и в 2013 году певица родила от него сына Даниэля.

Отношения длились недолго. И, судя по всему, были довольно непростыми. Tayanna и Егор Глеб расстались. Изредка саунд-продюсер лишь наведывается увидеть сына.

"Сейчас он наплывами появляется в жизни Даниэля: он приходит к сыну, поиграл-поиграл со словами "Боже, это мой сын, я его обожаю, это моя вселенная", а через два дня снова, как волна, исчезает. И потом снова приходит через полгода", - рассказывала Решетняк в студии YouTube-проекта "Слава+".

Певица даже упоминала о случаях домашнего насилия, при все этом она пожелала Глебу и Ани Лорак только успехов.

Вечером 30 июля в Instagram появилось фото Егора Глеба, который целует в студии девушку, похожую на Ани Лорак. Вскоре певица и сама подтвердила фотографией, что пара работала в этой студии. К тому же, как отметили внимательные пользователи сети, артистка лайкает и комментирует практически все посты саунд-продюсера, а значит - догадки ее поклонников оказались правдивыми.

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