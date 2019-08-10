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Умер художник комиксов Marvel: лучшие работы Эрни Колона

Ему было 88 лет

суббота, 10 августа 2019, 11:57
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В США на 89-м году жизни скончался художник комиксов Эрни Колон. Он сотрудничал с крупнейшими издательствами DC, Marvel и Harvey Comics.

О смерти художника сообщается на его странице в Facebook. Отмечается, что он умер в четверг, 8 августа. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

"Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера днем в своем доме, в возрасте 88 лет, в окружении семьи, после года борьбы с раком. Он делал вещи на своих условиях. Наследие, которое он оставляет, удивительно - более чем 60-летняя карьера в комиксах, - не говоря уже о работе, которую он проделал в других сферах, включая рисование, письмо, лепку… Я не думаю, что было что-то, чего он не мог сделать. Он любил творить - он всегда творил. Когда люди спрашивали, рисует ли он, он отвечал: "Не знаю, чем еще я буду заниматься, поскольку буду рисовать, даже если мне за это не заплатят", - сказано в посте.

Самые популярные работы Эрни Колона - "Чудо-женщина", "Зеленый фонарь", "Флэш" и многие другие.

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