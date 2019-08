Фаны Marvel разыскали все шесть вырезанных сцен из финальной части "Мстителей": видео

Фанаты киновселенной Marvel разыскали все шесть вырезанных сцен экшена "Мстители: Финал". По неизвестным причинам эти эпизоды так и не вошли в картину, которая закрыла серию фильмов о команде самых популярных супергероев студии.

Компиляция вырезанных сцен появилась на канале We Got This Covered в YouTube, где за ближайшие сутки после публикации собрала более миллиона просмотров.

Присутствует в компиляции и уже известный фанам эпизод, в котором выжившие супергерои прощаются с погибшим Тони Старком. Соколиный глаз встает на одно колено и склоняет голову, чтобы отдать дань павшему другу. Его примеру один за другим следуют и остальные герои саги.

Ранее режиссеры Джо и Энтони Руссо объяснили, почему эта сцена так и не вышла на экраны. Вырезали ее уже после съемок похорон Старка. По мнению режиссеров, второй эпизод оказался значительно более эмоциональным, чем первый.

Что же касается остальных пяти эпизодов - причина их удаления из общего хронометража пока остается неизвестной.

Ранее американский актер Крис Хемсворт, исполнивший роль Тора в кассовых экшенах Marvel, объявил о решении временно оставить кино.

Американский телеканал НВО анонсировал съемки нового мини-сериала "Цирцея" (Circe) о древнегреческой колдунье. Любители фэнтези и мифов затаили дыхание.

