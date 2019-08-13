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Рэпер Drake набил тату с The Beatles: вот почему фаны "четверки" пришли в бешенство

Рэперу действительно есть чем похвалиться, и все же...

вторник, 13 августа 2019, 19:52
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Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату. На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles. И дело здесь не в любви к их музыке. Похоже, таким образом он назвал себя более успешным, чем парни из Ливерпуля. Фанаты "Битлов" буквально пришли в бешенство.

Стоит сказать, что рэперу действительно есть чем похвалиться. В прошлом году 12 его треков попадали в первую десятку рейтинга Billboard. Таким образом Drake стал пока единственным, кто побил 54-летний рекорд The Beatles. В 1964 году они занимали места в этой же десятке с 11 песнями. Но как напомнили в соцсети артисту, речь идет о 60-х, где не было интернета, MTV и сервисов вроде YouTube или Spotify.

Когда дерзкое тату появилось на руке Drake, неизвестно. Но еще на июльских снимках его выступлений этого эскиза нет. Рисунок уже заметен на фотографиях, сделанных в начале августа.

Наиболее четкое фото татуировки появилось 10 августа в фанатском Twitter-аккаунте World On Road. На ней и удалось рассмотреть, что теперь на руке рэпера красуется сцена из обложки альбома The Beatles - Abbey Road, вот только в этой версии сам рэпер изображен впереди Джона Леннона и будто ведет за собой музыкантов. Здесь-то фаны и "Битлов" и включились в дискуссии.

"Время все расставит по местам. Вот поглядим, вспомнят ли люди, кто такой Drake, через 50 лет", "Тату нарцисса. Если люди будут помнить песни Drake через 50 лет, мы с радостью признаем, что были неправы", "Мда, ну и самооценка у этого парня", "А слабо повторить рекорд без Spotify, Apple Music, Deezer, Instagram, Facebook, YouTube и Google?" - стали возмущаться в комментариях.

  • В 2010 году американские ученые принялись изучать геном Оззи Осборна, чтобы понять, как на протяжении стольких лет организм музыканта спрявлялся с такими дозами алкоголя и наркотиков. В это трудно поверить, но эта склонность фронтмена Black Sabbath оказалась генетической мутацией.

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