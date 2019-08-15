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53-летняя Холли Берри отказалась от бюстгальтера: теперь ее грудь - самая обсуждаемая тема дня

Актриса не скрывает своих прелестей, и поклонники ее в этом очень поддерживают

четверг, 15 августа 2019, 14:05
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14 августа американской актрисе Холли Берри исполнилось 53 года. В честь праздника звезда фильмов “Бал монстров”, “Люди Икс” и “Джон Уик 3” опубликовала в Инстаграме соблазнительную фотографию.

Мокрая майка с надписью “No Bra Club” (“Клуб без бюстгальтеров”) не скрывает грудь Холли, потому совсем не удивительно, что снимок набрал уже более 524 тысяч лайков.

Некоторые из друзей Берри, в том числе Виола Дэвис, Джада Пинкетт-Смит и певица Сиара, поздравили именинницу теплыми словами.

“С днем рождения, Холли! Какое же ты прекрасное создание. Люблю тебя, сестричка”, - написала актриса Виола Дэвис (“Вдовы”, “Прислуга”, “Ограды”).

“С днем рождения, горячая мамочка!” - прокомментировала снимок подруги Сиара.

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