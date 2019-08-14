Кара Делевинь снялась обнаженной для модного глянца: теперь все знают о ее маленьком личном тату

Британская модель и актриса Кара Делевинь стала героиней сентябрьского номера американского журнала Marie Claire. 27-летняя знаменитость снялась в откровенной фотосессии и раскрыла пикантные детали своей личной жизни.

Топ-модель появилась на обложке издания полностью обнаженной. На снимке Кара лежит без одежды на кожаном диване зеленого цвета.

В кадр также попала новая татуировка Делевинь. Под левой грудью модели изображена заглавная буква "А". Судя по всему, это тату Кара посвятила своей возлюбленной, 29-летней актрисе Эшли Бенсон (Ashley Benson).

В интервью изданию Делевинь рассказала о знакомстве с Бенсон и о начале их романтических отношений. "Никто из нас не искал этого чувства намеренно. Все сложилось абсолютно естественным образом. Мы поняли, что хотим быть вместе", - пояснила модель.

Кстати, у Эшли также есть личное тату, которое, судя по всему, посвящено Каре. На теле актрисы красуется рисунок в виде инициалов CD (Cara Delevingne).

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения. Однако, как оказалось, это была такая шутка от звезд, вместо свадьбы пара провела "церемонию дружбы".

Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату. На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles.

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