Кара Делевинь снялась обнаженной для модного глянца: теперь все знают о ее маленьком личном тату

Британская модель и актриса Кара Делевинь стала героиней сентябрьского номера американского журнала Marie Claire. 27-летняя знаменитость снялась в откровенной фотосессии и раскрыла пикантные детали своей личной жизни.
Топ-модель появилась на обложке издания полностью обнаженной. На снимке Кара лежит без одежды на кожаном диване зеленого цвета.
В кадр также попала новая татуировка Делевинь. Под левой грудью модели изображена заглавная буква "А". Судя по всему, это тату Кара посвятила своей возлюбленной, 29-летней актрисе Эшли Бенсон (Ashley Benson).
В интервью изданию Делевинь рассказала о знакомстве с Бенсон и о начале их романтических отношений. "Никто из нас не искал этого чувства намеренно. Все сложилось абсолютно естественным образом. Мы поняли, что хотим быть вместе", - пояснила модель.
Кстати, у Эшли также есть личное тату, которое, судя по всему, посвящено Каре. На теле актрисы красуется рисунок в виде инициалов CD (Cara Delevingne).
- Ранее СМИ распространили информацию о том, что Кара Делевинь и Эшли Бенсон узаконили свои отношения. Однако, как оказалось, это была такая шутка от звезд, вместо свадьбы пара провела "церемонию дружбы".
- Внимательные пользователи соцсетей заметили на руке канадского рэпера Drake новое тату. На нем исполнитель якобы ведет за собой участников группы The Beatles.
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