Возраст - не помеха: 60-летняя Мадонна показала впечатляющий шпагат

Мадонна, которой 16 августа исполняется 61 год, в очередной раз доказала, что с каждым днем становится все моложе и спортивнее. В сети появилось видео, на котором певица показывает умопомрачительную растяжку, не отрываясь при этом от экрана смартфона.

Одетая в короткие шорты и сетчатые колготки с наколенниками суперзвезда разминается во время репетиции для своего тура “Madame X”. Она поделилась видео в своем Инстаграме.

Певица усердно готовится к мировому турне. Недавно она вынуждена была защищаться от хейтеров, которые грубо комментировали короткое видео, записанное во время репетиции. На видео Мадонна в сценическом наряде корчится на полу в огромной трубе.

Отвечая на критику, она написала: “Ваш страх перед тем, что я из себя представляю, ощутим, а тот факт, что вы следите за мной и уделяете время замечаниям, - это реклама вашей глупости, невежества и нетерпимости к тому, кто от вас отличается”.

Актрисе Холли Берри исполнилось 53 года. В честь праздника звезда фильмов “Бал монстров”, “Люди Икс” и “Джон Уик 3” опубликовала в Инстаграме соблазнительную фотографию в мокрой майке.

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