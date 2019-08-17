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Памяти Кузьмы: TAYANNA чувственно перепела хит Скрябина

17 августа состоялся официальный релиз кавера

суббота, 17 августа 2019, 17:44
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Украинская певица TAYANNA записала кавер на песню "Дельфины" группы "Скрябин". Авторскую версию хита исполнительница представила в день рождения Кузьмы - 17 августа музыканту исполнился бы 51 год.

Обновленный трек опубликован на YouTube-канале певицы. Впервые кавер TAYANNA исполнила в прошлом году во Львове на концерте, который был посвящен 50-летию погибшего музыканта. Поклонникам так понравилось новая аранжировка, что они попросили певицу внести эту композицию в свой репертуар. 17 августа состоялся официальный релиз кавера.

"Это песня о дельфине, который приплывает на помощь, когда тебе она нужна. Все как в жизни", - прокомментировала исполнительница.

Фанаты певицы признались, что эта песня в ее исполнении вызвала у них мурашки. "Это шикарно", "Мурашки по коже", "Очень крутой кавер", "Светлая память Кузьме! Ваши таланты соединились и получился отличный кавер!", "Очень нравится", "До мурашек", "Слушаю и все тело в мурашках", - пишут комментаторы.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом. Кузьма скончался на месте.

  • На киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась новая табличка - памяти Кузьмы Скрябина.
  • Украинская певица Наталья Могилевская выпустила трогательную песню Personal Jesus, которую посвятила покойному Кузьме Скрябину.

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