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Алина Гросу призналась, во сколько обошлась родителям ее пышная свадьба в Италии

Для торжества Алина Гросу и ее муж сняли роскошную виллу

вторник, 20 августа 2019, 14:24
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Пышная свадьба в Италии, где украинская певица Алина Гросу и ее муж Александр сняли для торжества роскошную виллу, обошлась родителям артистки в 100 тысяч евро (2,8 млн гривен).

Об этом 24-летняя знаменитость рассказала в студии проекта "Зірковий шлях". Все расходы на себя взяли родители певицы, в то время как семья жениха подарила молодоженам просторную квартиру.

Свадьба Алины Гросу в Вероне состоялась 23 июня. Супругом певицы стал некий бизнесмен Александр, личность которого она донедавна тщательно скрывала. Как стало известно из фотографий певицы в Instagram, среди гостей торжества засветились и другие украинские звезды, а именно Ирина Билык и шоумен Дмитрий Коляденко, певцы Виталий Козловский и Павел Зибров с супругой.

"Ира подарила мне сережки. А Саше - и портмоне, и запонки", - призналась журналистам Гросу.

Родители Александра подарили новоиспеченной семье роскошную квартиру. В Украине или России, певица уточнять не стала.

"Три комнаты. Две комнаты детские, наша комната, гостиная, кухня и ванна-туалет, ну и коридор", - отметила она. Сам же праздник родителям исполнительницы обошелся в 100 тысяч евро.

К слову, ранее отец исполнительницы, бывший депутат Черновицкого горсовета и бизнесмен Михаил Гросу, баллотировался в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец. Согласно результатам парламентских выборов, стать народным депутатом Украины ему не удалось.

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