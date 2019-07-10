Отец украинский певицы собрался в депутаты: дочь-звезда вернулась из Москвы петь в его поддержку

Отец украинской певицы Алины Гросу, которая последние несколько лет живет и работает в Москве, баллотируется в Верховную Раду. Бывший депутат Черновицкого горсовета и бизнесмен Михаил Гросу баллотируется как беспартийный самовыдвиженец.

Об этом стало известно из Instagram-сториз 24-летней исполнительницы, которая опубликовала соцсети фото печатных приглашений на встречи с Кандидатом. Сама Алина Гросу намерена выступать на мероприятиях в качестве специального гостя.

Согласно информации на сайте ЦВК, кандидатом в нардепы Михаил Гросу зарегистрировался 22 июня, то есть за день до пышной свадьбы дочери в Италии. "Каждый чиновник, который обижает нуждающегося пенсионера, инвалида или ребенка, должен сидеть в тюрьме", - гласит слоган его предвыборной кампании.

В своей программе отец знаменитости обещает провести реформу оплаты труда, содействовать лишению депутатов неприкосновенности, ввести обязательную медицинскую страховку, вернуть финансовую помощь при рождении ребенка и ввести молодежные программы на покупку жилья.

Ряд встреч с избирателями дочь и отец проводят 10 июля. За день они намерены посетить несколько сел Черновицкой области.

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