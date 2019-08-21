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Бывшая жена Тома Круза рассталась с бойфрендом после 6 лет романа

Красивая история любви так и не закончилась свадьбой

среда, 21 августа 2019, 10:06
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Экс-супруга Тома Круза, актриса Кэти Холмс и звезда Голливуда Джейми Фокс больше не пара - влюбленные расстались спустя шесть лет тайных отношений.

Как рассказал близкий к паре источник, актеры приняли решение расстаться еще в мае 2019 года. Однако объявлять о разрыве они не торопились. Впрочем, это и не удивительно, ведь свои отношения Кэти и Джейми напоказ не выставляли. И вот, после нескольких месяцев молчания инсайдеры рассказали People о завершении звездного романа.

О разрыве Холмс и Фокса стали говорить еще несколько дней назад, когда актера заметили с певицей Селой Вейв – они держались за руки возле одного из ночных клубов в Западном Голливуде. Как пояснил инсайдер, Вейв - одна из артистов, которых продюсирует Фокс. "Она лишь девушка, которой он помогает, молодая певица", - сказал источник издания.

Один из посетителей ночного клуба рассказал изданию, что слышал, как Кэти Холмс говорила подруге, что рассталась с Джйеми Фоксом и "они уже не вместе несколько месяцев". Добавив, что они перестали встречаться в мае.

О романе Холмс и Фокса заговорили в 2013 году, однако своих отношений пара не разглашала. Поговаривают, что после развода с Томом Крузом Кэти подписала контракт, согласно которому в течение 5 лет не имела права выходить на публику с другими мужчинами. Поэтому впервые актеры появились на публике как пара весной 2019-го - они посетили Met Gala.

Напомним, Джейми Фокс ни разу не был женат, хотя имеет двух детей от разных женщин. Кэти Холмс воспитывает дочь Сури от брака с Томом Крузом.

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