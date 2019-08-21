RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Ким Кардашьян заигралась с фотошопом и не заметила, как у нее появился лишний палец: фото

Даже такой конфуз не помешал снимку собрать 3 млн лайков

среда, 21 августа 2019, 14:52
читати статтю українською

Фолловеры американской супермодели Ким Кардашьян высмеяли ее новое фото в Instagram из-за неудачного фотошопа. Знаменитость, за которой уже не впервые замечают любовь к редактору снимков, даже не заметила, как у нее появился лишний палец на ноге.

На этой неделе в Instagram-профиле звезды появился снимок ее свежей фотосессии с сестрой Кайли Дженнер. Таким образом модели объявили о выходе новой туалетной воды фирменного бренда Кардашьян. На ней-то подписчики знаменитостей и заметили прокол.

На фото Ким Кардашьян и Кайли Дженнер одеты в обтягивающие комбинезоны, оставляющие одну ногу обнаженной. В руках модели держат флаконы духов. Пока одни их фолловеры стали обсуждать образы и фигуры знаменитостей, другие обратили внимание на ошибку фоторедактора: на левой ноге Ким вдруг появился шестой палец.

"Эм, а почему у вас на ноге вдруг стало шесть пальцев?", "Палец на ноге не лишний?", "Я думал, что мне показалось. Но нет. Таки чудом вырос палец", - посмеялись в комментариях под снимком.

Примечательно, что даже подобный конфуз не помешал посту стать популярным, всего за сутки снимок оценили лайками более 3 млн пользователей.

  • Американскую модель, сестру голливудской телезвезды Ким Кардашьян - 21-летнюю Кайли Дженнер уличили в применении фотошопа на фотографиях в соцсетях.
  • Ранее в сети показали концертные фото украинской поп-дивы Анны Седоковой. На страницах таблоидов и в соцсетях артистка неоднократно оказывалась под шквалом критики за использование фотошопа. На новых снимках певица и правда выглядит несколько иначе.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

В шоке от троллинга: Бритни Спирс рассказала о жестокости в соцсетях

Певица Бритни Спирс поделилась в Instagram душераздирающим постом о ненависти в сети

Виктор Павлик объяснил, почему не планирует детей с молодой возлюбленной: и дело здесь не в возрасте

Украинский музыкант признался, что пара обсуждает свадьбу, но не совместных детей

Актриса "Дизель шоу" получила травму на репетиции нового сезона "Танців з зірками"

Участница нового сезона проекта "Танці з зірками" Виктория Булитко травмировалась на репетиции первого номера.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: