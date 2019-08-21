Ким Кардашьян заигралась с фотошопом и не заметила, как у нее появился лишний палец: фото

Фолловеры американской супермодели Ким Кардашьян высмеяли ее новое фото в Instagram из-за неудачного фотошопа. Знаменитость, за которой уже не впервые замечают любовь к редактору снимков, даже не заметила, как у нее появился лишний палец на ноге.

На этой неделе в Instagram-профиле звезды появился снимок ее свежей фотосессии с сестрой Кайли Дженнер. Таким образом модели объявили о выходе новой туалетной воды фирменного бренда Кардашьян. На ней-то подписчики знаменитостей и заметили прокол.

На фото Ким Кардашьян и Кайли Дженнер одеты в обтягивающие комбинезоны, оставляющие одну ногу обнаженной. В руках модели держат флаконы духов. Пока одни их фолловеры стали обсуждать образы и фигуры знаменитостей, другие обратили внимание на ошибку фоторедактора: на левой ноге Ким вдруг появился шестой палец.

"Эм, а почему у вас на ноге вдруг стало шесть пальцев?", "Палец на ноге не лишний?", "Я думал, что мне показалось. Но нет. Таки чудом вырос палец", - посмеялись в комментариях под снимком.

Примечательно, что даже подобный конфуз не помешал посту стать популярным, всего за сутки снимок оценили лайками более 3 млн пользователей.

Американскую модель, сестру голливудской телезвезды Ким Кардашьян - 21-летнюю Кайли Дженнер уличили в применении фотошопа на фотографиях в соцсетях.

Ранее в сети показали концертные фото украинской поп-дивы Анны Седоковой. На страницах таблоидов и в соцсетях артистка неоднократно оказывалась под шквалом критики за использование фотошопа. На новых снимках певица и правда выглядит несколько иначе.

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