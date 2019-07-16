Сестру Кардашьян заподозрили в использовании фотошопа

Американскую модель, сестру голливудской телезвезды Ким Кардашьян - 21-летнюю Кайли Дженнер уличили в применении фотошопа на фотографиях в соцсетях.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Instagram модели. Сейчас Кайли отдыхает со своей годовалой дочерью Сторми и подругой на островах Теркс и Кайкос, откуда регулярно делится пикантными снимками. Однако несколько кадров заинтересовали поклонников Кайли больше всего.

С первого взгляда на снимках нет ничего необычного, но самые глазастые фаны заметили неладное. На одном из фото полоски на диванных подушках слегка изогнуты. Это и натолкнуло их на мысль, что снимок обработан в фоторедакторе.

"В следующий раз, когда будешь ретушировать фотографии, убедись, что позади нет подушек с вертикальными полосками", "Фотошоп-провал Кайли", - пишут комментаторы.

Отметим, что Кайли пока никак не отреагировала на критику фолловеров и фото не удалила.

Ранее 21-летняя Кайли Дженнер вошла в список самых высокооплачиваемых знаменитостей планеты по версии журнала Forbes. Рейтинг этого года возглавила певица Тейлор Свифт.

Телезвезда и модель-трансгендер Кэйтлин Дженнер, в прошлом отец моделей Кендалл и Кайли Дженнер, взволновал поклонников своей внешностью.

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