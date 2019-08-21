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В шоке от троллинга: Бритни Спирс рассказала о жестокости в соцсетях

Поклонники оставили сотни комментариев в поддержку звезды

среда, 21 августа 2019, 16:02
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Бритни Спирс в душераздирающем посте в Instagram рассказала о своей душевной боли и одиночестве.

37-летняя певица призналась, что не знает, кому можно доверять, и пожаловалась на “фальшивых” людей вокруг себя. Она поделилась цитатой, в которой говорится: “Обратите особое внимание на людей, которые не хлопают, когда вы выигрываете”.

Также Бритни заявила, что отныне собирается “позволить ненавистникам ненавидеть”.

“Жизнь в Лос-Анджелесе так запутывает. Иногда бывает одиноко. Вы никогда не знаете, кому можно доверять, а некоторые люди могут быть фальшивкой. У меня очень маленький круг друзей, и я просто делаю то, что делает меня счастливой”, - написала Бритни.

Также она призналась, что в шоке от троллинга, с которым сталкивается в социальных сетях.

"Мне больно видеть комментарии к моим постам... поэтому я просто предпочитаю больше их не смотреть", - пишет певица. - Пусть ненавистники делают то, что умеют лучше всего… ненавидят!"

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Living in LA is such a trip !!! It can be lonely at times. You never know who to trust, and some people can be fake. I have a very small circle of friends, and simply do what makes me happy !!! It breaks my heart to see the comments on my posts sometimes .... so I simply choose not to look anymore ... let the clever haters do what they do best .... hate!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Поклонники оставили сотни комментариев в поддержку звезды.

Один из них сказал: “Я не могу это читать. Ты всегда распространяла счастье и любовь, и должна получать то же самое. Мы любим тебя, Брит, оставайся сильной и терпеливой”.

Бритни Спирс пришлось отменить свое последнее выступление в Лас-Вегасе из-за лечения в клинике. Считается, что проблемы с психическим здоровьем вернулись к ней, когда ее отец Джейми тяжело заболел. Менеджер Бритни недавно сообщила, что ее лекарства перестали работать, и она “обезумела” из-за кризиса со здоровьем ее отца.

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