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Не нужно извиняться: Мадонна защитила Майли Сайрус в шумихе из-за развода

26-летнюю певицу обвиняют в изменах мужу, но она утверждает, что была верной

пятница, 23 августа 2019, 14:05
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Майли Сайрус в серии из 11 твитов и длинном посте в Instagram поделилась откровениями о разводе с мужем Лиамом Хемсвортом. 26-летняя певица опровергла обвинения в измене, которая, якобы, стала причиной распада их брака.

Сайрус рассказала, что оставила позади прошлую жизнь с плохим поведением, неверностью и карьерными спадами, пишет издание People. Послание Сайрус содержало много откровений, включая признание в неверности в прошлых отношениях.

"Я облажалась и изменяла, когда была юной", - написала она.

Кроме того, певица вспомнила моменты в личной жизни, которые сильно повлияли на ее карьеру.

"В 17 лет я потеряла крупный контракт с Walmart из-за того, что курила бонг, - написала Сайрус, ссылаясь на свою отмененную линию одежды. - Меня выгнали из мультфильма "Монстры на каникулах" за то, что я купила Лиаму торт в виде пениса, и облизала его. В клипе на песню "Wrecking Ball" я качалась на шаровом таране обнаженной. Возможно, в интернете моих голых снимков больше, чем у любой другой женщины".

Перечислив свои предыдущие неосторожности, Сайрус подчеркнула, что не изменяла Хемсворту.

"Правда в том, что когда мы с Лиамом помирились, я была ему верна. Здесь НЕТ секретов, которые нужно раскрыть. Я училась на каждой ошибке в своей жизни. Я не идеальна, и не хочу быть такой, это скучно. Я росла перед вами, но суть в том, что я выросла".

"Я могу признаться во многих вещах, но я отказываюсь признавать, что мой брак закончился из-за обмана. Лиам и я были вместе десять лет. Я говорила это раньше, и это остается правдой: я люблю Лиама и всегда буду любить", - написала она.

В Instagram певицу поддержали многие знаменитые друзья. В их числе оказалась Мадонна, которая знает о скандалах и разводах как никто другой.

"Слава Богу! Ты человек! Женщина, которая жила. Не нужно извиняться!" - написала Мадонна в комментариях к посту.

Актриса Шейлин Вудли и модель Лили Олдридж были среди тех, кто оставил Майли смайлики с красным сердцем, а сестра Брэнди Сайрус написала: "Горжусь тобой, сестренка!"

  • Ранее Майли Сайрус выпустила эмоциональный трек, и похоже, он о расставании с Лиамом Хемсвортом. Певица поет о хороших временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль

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