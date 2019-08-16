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Майли Сайрус выпустила эмоциональный трек: и похоже, он о расставании с Лиамом Хемсвортом

Певица поет о хороших временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль

пятница, 16 августа 2019, 12:08
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Американская певица Майли Сайрус выпустила новый сингл под названием Slide Away. В песне рассказывается о расставании с мужем Лиамом Хемсвортом.

Трек опубликован на YouTube-канале исполнительницы. В качестве заставки Майли выбрала картинку, на которой запечатлены пустая бутылка из-под алкоголя и баночки с таблетками. Этим она вероятно хотела подтвердить слухи от том, что причиной разрыва с мужем послужило пристрастие Лиама к спиртному и наркотикам.

Сайрус поет о хороших временах счастья и гармонии, которые теперь обернулись в пыль, поэтому пора отпустить ситуацию и двигаться дальше.

"Когда-то это был рай, когда-то я была зачарована. Я думаю, что буду скучать по этим огням гавани, но пришло время отпустить... Я не хочу виски и таблеток, я не сдамся так легко. Идем дальше, нам больше не семнадцать, и я не та, кем я была раньше", - поет Майли.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт связали себя узами брака в декабре 2018 года, но их отношения длились значительно больше. Так, в июне 2019 года Сайрус и Хемсворт отметили 10-летнюю годовщину.

В августе этого года СМИ заговорили о расставании пары. Причина разрыва пары окутана тайной. Одни говорят, что Сайрус ушла от Хемсворта из-за Кейтлин Картер, бывшей девушки брата Ким Кардашьян Броди Дженнера, с которой ее недавно подловили за поцелуями.

По другой версии, певица не могла больше мириться с вредными привычками Лиама и решила разорвать отношения.

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