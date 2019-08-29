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Из актеров в преподаватели: Мэттью Макконахи стал профессором

49-летний актер получил престижное назначение в Техасском университете

четверг, 29 августа 2019, 12:04
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49-летний обладатель "Оскара" и "Золотого глобуса" Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета в Остине. Ранее звезда "Интерстеллар" и "Настоящего детектива" был в нем приглашенным преподавателем, но руководство отметило его "выдающуюся работу в качестве учителя и наставника" новым престижным назначением.

Издание The Hollywood Reporter сообщает, что осенью оскароносный актер начнет преподавать на факультете радио, телевидения и кино. Кроме того, он продолжит обучать студентов сценарному мастерству: для этой дисциплины Макконахи разработал учебный план.

В университете говорят, что Мэттью Макконахи уважают за готовность работать со студентами за пределами аудитории.

Актер получил образование в Техасском университете, окончив его в 1993 году по специальности "Радио, телевидение и кинематограф". В этом же году он дебютировал в кино и получил роль в культовом фильме Ричарда Линклейтера "Под кайфом и в смятении". С тех пор Макконахи снялся в более чем 50 фильмах, включая "Волк с Уолл-стрит" и "Даллаский клуб покупателей", за который получил "Оскар" и "Золотой глобус".

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