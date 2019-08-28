10 актеров, которые сыграли Чарльза Мэнсона в кино и сериалах

Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" подогрел интерес публики к личности Чарльза Мэнсона - лидера секты, члены которой убили беременную актрису Шэрон Тейт и троих ее друзей в доме на Сьело Драйв. Но Дэймон Херриман, сыгравший роль Мэнсона у Тарантино и в сериале Netflix "Охотник за разумом", - не единственный актер, пытавшийся воплотить на экране образ преступника. Рассказываем о фильмах и актерах, которые делали это до него.

Бен Меллиш в фильме "Призраки Шэрон Тейт"

Хоррор 2019 года рассказывает о том, как Чарльз Мэнсон и его "Семья" пытали и убили Шэрон Тейт августовской ночью 1969 года. Судя по всему, фильм очень плох: на IMDB его рейтинг составляет всего 3 балла из 10.

Мэтт Смит в фильме "Так сказал Чарли"

Мэтт Смит, знакомый публике по сериалам "Доктор Кто" и "Корона", исполнил роль Мэнсона в драме 2018 года. Режиссером фильма выступила Мэри Хэррон ("Американский психопат"), а сюжет рассказывает о трех участницах секты, которые делятся ужасающими подробностями своих отношений с Чарли.

Джефф Вард в фильме "Потерянные девушки Мэнсона"

В фильме 2016 года история участниц "Семьи" рассказана от лица Линды Касабиан, которая была основным свидетелем обвинения в деле об убийстве Шэрон Тейт. Девушка прибывает в, казалось бы, идиллическую коммуну хиппи на Ранчо Спэна, где ее принимают с распростертыми объятиями. Соблазненная свободным образом жизни, Линда попадает под действие авторитета Мэнсона и вовлекается в преступную деятельность.

Эван Питерс в сериале "Американская история ужасов"

Эван Питерс замечательно изобразил Чарльза Мэнсона в седьмом сезоне "Американской истории ужасов". Компанию ему составили Сара Полсон и Билли Лурд, сыгравшие фавориток Мэнсона, Сьюзен Аткинс и Линду Касабиан.

Гетин Энтони в сериале "Водолей"

Сериал "Водолей", транслировавшиеся на канале NBC в 2015-2016 годах, рассказывает о сержанте полиции Лос-Анджелеса, назначенном расследовать пропажу девушки в 1967 году. Похитителем оказывает Чарльз Мэнсон в исполнении Гэтина Энтони (Рэнли Баратеон из "Игры престолов").

Райан Кайзер в фильме "Дом Чарльза Мэнсона"

Фильм 2014 года также не может похвастаться хорошим рейтингом: на IMDB его оценили в 4,8 балла из 10. Триллер исследует хронику жизни и образ мышления Чарльза Мэнсона вплоть до организации убийств Тейт и ЛаБьянки.

Стивен Кардуэлл в фильме "Призраки Чарльза Мэнсона"

В триллере 2014 года "Haunting Charles Manson" персонажа Стивена Кардуэлла преследует дух Романа Полански, мужа Шэрон Тейт. Фильм включает в себя альтернативное окончание истории Мэнсона после ужасных убийств 1969 года.

Райан Роббинс в фильме "Я, дьявол"

В драме 2009 года рассказывается о жизни и преступлениях Лесли Ван Хаутен, самой юной участницы убийств в августе 1969 года. Роль лидера "Семьи" досталась Райану Роббинсу, известному по сериалам "Звездный крейсер Галактика" и "Убежище".

Трей Паркер в мультсериале "Южный парк"

Создатель "Южного парка" Трей Паркер озвучил Чарльза Мэнсона в 16-м эпизоде 2-го сезона мультсериала. Серия под названием "Счастливого рождества, Чарли Мэнсон!" рассказывает о том, как преступник сбегает из тюрьмы, попадает в дом к родственникам Кармана в Небраске и неожиданным образом добреет.

Стив Рейлсбэк в фильме "Хелтер Скелтер"

Среди всех перечисленных выше фильмов мини-сериал "Хелтер Скелтер" 1976 года имеет лучшие оценки критиков и зрителей. Он основан на книге 1974 года, написанной прокурором Винсентом Баглиози и Куртом Джентри. Сюжет рассказывает о расследовании и судебных разбирательствах по делу об ужасных убийствах Тейт-ЛаБьянки, а роль Мэнсона исполнил номинант на "Золтой глобус" Стив Рейлсбэк.

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