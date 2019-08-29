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Рэп-звезда Alyona Alyona рассказала, как поборола комплексы из-за лишнего веса

Исполнительница выслушивала в школе насмешки

четверг, 29 августа 2019, 13:55
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Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая именует себя как Alyona Alyona, в школьные годы очень переживала из-за лишнего веса. Однако ей удалось избавиться от комплексов и полюбить себя.

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. В своем посте Алена призналась, что часто выслушивала насмешки со стороны одноклассников, но одна встреча в автобусе перевернула ее жизнь.

Девушка поделилась историей, которая произошла, когда ей было 15 лет. По дороге в школу Алена познакомилась с девочками, которые впоследствии стали ее подругами. Одна из них заметила, что будущая рэп-звезда очень закомплексованная и пригласила ее в гости.

"Мы много говорили о внешности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри - у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя и заразительная. В каждом человеке есть что-то хорошее и красивое". И я поняла - то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди", - поделилась воспоминаниями исполнительница.

Алена призвала своих поклонников не обращать внимания на обидчиков и не бояться быть собой, поскольку только "так вы сможете увидеть красоту в себе".

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