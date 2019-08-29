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Звезды фильма "Рокки" объединились для дружеского реванша: фото

Иван Драго и Аполло Крид снова на боксерском ринге!

четверг, 29 августа 2019, 16:05
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Спустя 33 года после незабываемого поединка в фильме "Рокки 4" Дольф Лундгрен (Иван Драго) и Карл Уэзерс (Аполло Крид) воссоединились для дружеского реванша.

61-летний Лундгрен поделился фотографией себя и 71-летнего Уэзерса в спортзале. Улыбающиеся актеры стоят рядом, подняв кулаки в боксерской позе.

"Матч-реванш в Gold Gym Venice, - написал Лундгрен в своем Instagram, добавив смайлики взрыва и боксерских перчаток. - Аполлон выглядит опасно!"

В фильме "Рокки 4" вышедший на пенсию боксер Аполло Кирд (Уэзерс) возвращается на ринг, чтобы бросить вызов Ивану Драго (Лундгрен), но погибает от мощного нокаута на руках у Рокки. Драго относится к трагедии безразлично: "Умрет, так умрет". После этого Рокки решает отомстить давнему противнику, побеждая его нокдауном в финальном раунде.

Но в реальной жизни борьба не окончена: оба актера все еще находятся в отличной форме и способны справиться с нагрузками, даже если это всего лишь товарищеский матч.

Всего две недели назад Лундгрен опубликовал в Instagram фотографию с себя и Сильвестра Сталлоне с загадочной подписью: "Похоже, что эти два джентльмена снова могут работать вместе". Это заставило фанатов в комментариях предположить, что актеры сыграют главные роли в новом фильме "Неудержимые", либо встретятся в продолжении франшизы "Рокки".

После "Роки 4" Лундгрен еще раз сыграл Ивана Драго в фильме "Крид 2" (2018). Там он тренирует своего сына Виктора для боя с Адонисом Кридом, сыном Аполло.

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