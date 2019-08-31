RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Леся Никитюк призналась, что хочет изменить в себе: но пластические хирурги бессильны

Телеведущая рассказала о комплексах

суббота, 31 августа 2019, 12:30
читати статтю українською

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время часто хвастается стройной фигурой, призналась, что не до конца довольна своей внешностью.

Так, в интервью изданию Viva.ua знаменитость честно рассказала, что хотела бы изменить в себе. Оказывается, длинноногая красавица с детства комплексует из-за своего роста, она никогда не считала, что быть высокой - это круто. Рост Леси Никитюк - 180 сантиметров.

"Всегда хотела уменьшить себе рост, но пластическая хирургия почему-то не позволяет этого сделать. Могут сделать нос, губы, скулы, щеки, но не могут уменьшить рост. Поэтому я смирилась. Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть", - призналась телезвезда.

Леся также задумывается о ринопластике - операции по коррекции носа, чтобы исправить последствия аварии.

"У меня с одной стороны на носу горбинка, после аварии в Новой Зеландии, когда машина перевернулась, и теперь разные профили. Так получилось, что я грохнулась носом, и у меня немножко искривленная переносица", - рассказала Никитюк, добавив, что пока не решилась на пластику.

"У меня все нормально с дыханием, с перегородкой, только нос немножечко изменен. Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит. Я не стану Ким Кардашян или Вероникой Кастро", - подытожила Леся.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Украинская певица сделала фото в бикини накануне родов

Украинская певица Санта Димопулос сфотографировалась в бикини на 39-й неделе беременности.

Умер создатель знаменитых мультфильмов "Смурфики" и "Черный плащ": что известно

Умер создатель знаменитых американских мультфильмов сценарист Гордон Брэссак.

У Горбунова на "Танцях з зірками-2019" постоянная появится коллега-ведущая: и это не его жена

В новом сезоне шоу "Танці з зірками" появится новая ведущая, которая составит пару Юрию Горбунову.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: