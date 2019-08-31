Леся Никитюк призналась, что хочет изменить в себе: но пластические хирурги бессильны

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в последнее время часто хвастается стройной фигурой, призналась, что не до конца довольна своей внешностью.

Так, в интервью изданию Viva.ua знаменитость честно рассказала, что хотела бы изменить в себе. Оказывается, длинноногая красавица с детства комплексует из-за своего роста, она никогда не считала, что быть высокой - это круто. Рост Леси Никитюк - 180 сантиметров.

"Всегда хотела уменьшить себе рост, но пластическая хирургия почему-то не позволяет этого сделать. Могут сделать нос, губы, скулы, щеки, но не могут уменьшить рост. Поэтому я смирилась. Мне пришлось полюбить себя такой, какая есть", - призналась телезвезда.

Леся также задумывается о ринопластике - операции по коррекции носа, чтобы исправить последствия аварии.

"У меня с одной стороны на носу горбинка, после аварии в Новой Зеландии, когда машина перевернулась, и теперь разные профили. Так получилось, что я грохнулась носом, и у меня немножко искривленная переносица", - рассказала Никитюк, добавив, что пока не решилась на пластику.

"У меня все нормально с дыханием, с перегородкой, только нос немножечко изменен. Конечно же, я задумывалась, что, может, мне как-то смогут подправить. Но не имею на это времени и, честно говоря, боюсь. Не думаю, что это кардинально меня изменит. Я не стану Ким Кардашян или Вероникой Кастро", - подытожила Леся.

Солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская не стесняется того, что обращалась к услугам пластических хирургов. Певица делала пластику два раза - изменила форму носа и увеличила грудь (с 1,5 размера до 3).

Ведущая тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярный блогер Анастасия Ивлеева призналась, что к пластическим операциям относится положительно.

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