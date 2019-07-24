Хорошеет с каждым днем: Леся Никитюк покорила фанатов фигурой в ярком бикини

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая поймала букет невесты на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, поделилась в сети пикантным фото.

31-летняя телезвезда сделала селфи в бикини и выложила его в своем Instagram. На снимке девушка позирует в зеленом купальнике со змеиным принтом. Фотография тут же привлекла внимание фанатов, получив массу положительных откликов.

В комментариях под постом Леси поклонники восхищаются фигурой телеведущей. "Леся, ты огонь", "Фигурка класс", "Хорошеет с каждым днем", "Леся, ты богиня", "Леся, выглядишь просто отлично", "Красотка", "Какая сексуальная штучка", - пишут фолловеры.

Леся Никитюк очень болезненно пережила расставание со своим возлюбленным, которого загадочно называла "соседом". Об этом она рассказала в проекте Маши Ефросининой на YouTube "Экзамен".

Регина Тодоренко и Влад Топалов отпраздновали свадьбу в Сорренто (Италия). Торжество состоялось в начале июля и длилось оно три дня.

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