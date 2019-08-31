Умер создатель знаменитых мультфильмов "Смурфики" и "Черный плащ": что известно

В США на 69-м году жизни скончался знаменитый американский сценарист Гордон Брэссак. Он создал мультфильмы "Смурфики", "Черный плащ", "Пинки и Брейн" и другие.

О смерти сценариста сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Джеймса. Известно, что Брэссак умер в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Брэссак-младший написал на своей странице в Instagram, что его отец любил смешить других людей, а его наследие продолжит жить в анимационных работах. "Если вам нравятся мультики, посмотрите одну из серий "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмейтесь в его честь", - добавил Джеймс.

Сын сценариста также обратился к покойному отцу и поблагодарил его за переданный опыт и за то, что Гордон сказал ему, что тот станет режиссером, "еще до того, как он понял, что это значит".

Брэссак написал множество мультиков, популярных в 90-е годы. Среди них - "Черный плащ", "Смурфики", "Пинки и Брейн", "Озорные анимашки", "Соник Супережик", "Могучий Макс" и многие другие. За свою карьеру он получил три премии "Эмми" за работу в сфере анимации.

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