На 106 году жизни умер создатель знаменитых мультфильмов Disney

В США на 106 году жизни скончался один из аниматоров-классиков киностудии Disney, создатель мультфильма о большеухом слоненке "Дамбо" (1941) Милтон Квон.

Как пишет The Hollywood Reporter, смерть Квона наступила от естественных причин. Умер аниматор в своем доме в Торранс (Калифорния).

Милтон Квон был одним из последних художников, которые работали над проектами Disney ее так называемой золотой эры. Примечательно, что рисовать Квон продолжал вплоть до самой смерти.

В компании аниматор работал с 1939 года. Помимо "Дамбо" из-под карандаша Квона вышел не менее успешный мультфильм "Фантазия" (1940). Также аниматора можно увидеть в эпизодах фильма "Скорость" (1994) и сериала "Могучие рейнджеры" (1993-1999).

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