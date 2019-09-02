Комедийный актер Кевин Харт получил серьезную травму в аварии: подробности

Звезда фильмов "Очень страшное кино", "Хоббс и Шоу" и "Джуманджи" Кевин Харт получил травму в результате автомобильной аварии в Малибу.

Как сообщает The Guardian, 40-летний Харт был пассажиром автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года, который съехал с Малхолландского шоссе и покатился по набережной.

В отчете полиции говорится, что Харт и водитель автомобиля, 28-летний Джаред Блэк, получили серьезные травмы спины и были доставлены в больницу. Третий пассажир, 31-летняя Ребекка Брокстерман, пожаловалась на боль, но от госпитализации отказалась.

Автомобиль потерял контроль при повороте с каньонной дороги на шоссе. Также полиция сообщила, что хотя водитель был трезв и не принимал наркотики, причины аварии все еще расследуются.

Сейчас Харт проходит лечение в больнице Нортриджа. По данным издания Variety, его травмы не являются опасными для жизни.

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