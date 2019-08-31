Голливудского актера поймали на превышении скорости: в машине находился его маленький сын

Известный голливудский актер, звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Властелин колец" Орландо Блум получил штраф за превышение скорости.

Как сообщает TMZ, полицейские остановили автомобиль Porsche, за рулем которого находился голливудский актер, на дороге в Беверли-Хиллз. Он ехал 60 миль в час (почти 100 километров в час) на участке с ограничением в 25 миль в час (40 километров в час). Инцидент произошел в пятницу вечером, 30 августа.

Издание отмечает, что в момент нарушения правил дорожного движения в машине находился сын актера - 8-летний Флинн, который появился на свет в браке с моделью Мирандой Керр.

Орландо был не очень рад, что его задержали, но вел себя с правоохранителями крайне вежливо. В результате полицейские выписали актеру штраф и отпустили. Сумма, которую придется выплатить Блуму - неизвестна.

Ранее Орландо Блум рассказал, что не собирается повторять историю неудавшегося брака в отношениях с певицей Кэти Перри. В новом интервью для NBC Sunday Today актер поделился новыми подробностями о помолвке.

В прошлом году Орландо Блум попал в аварию во время заезда на гоночном болиде "Формулы-Е" в Марокко. Инцидент произошел в день рождения актера.

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