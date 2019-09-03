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Актер "Квартала 95" рассказал о замечаниях Зеленского к первому эфиру без его участия

Как признался Александр Пикалов, гарант находит время следить за их проектом

вторник, 3 сентября 2019, 11:40
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Президент Украины Владимир Зеленский, экс-руководитель юмористической студии "Квартал 95", следит за деятельностью коллег, которые недавно дали первые концерты без его участия. Гарант не имеет ничего против шуток о нем и главе Офиса президента Андрее Богдане, но находит определенные технические замечания.

Об этом в интервью УП рассказал актер и художественный руководитель "Квартала" Александр Пикалов. По словам юмориста, Зеленский позвонил Евгению Кошевому после выхода первого эфира на ТВ.


Фото: Ельдар Сарахман

"После эфира звонил. Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе - в сторону его или сторону Богдана", - уточнил Пикалов.

Как добавил актер, Зеленского интересовали в основном технические вопросы. Например, отсутствие привычного джингла в начале концерта.

"Позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?" - продолжил Пикалов. - "Немножко так, отслеживает. Ну, это же наш общий продукт".

Напомним, 13 августа в Одессе прошел концерт студии "Квартал 95", в программе которого впервые с пародиями на президента Украины и бывшего лидера "кварталовцев" Владимира Зеленского выступил новый актер Юрий Великий. Над президентом "квартальцы" шутили на протяжении всего концерта. В частности, вспомнили истории с шаурмой, массовым увольнением госслужащих, а также посмеялись над постоянным присутствием рядом с Зеленским руководителя офиса президента Андрея Богдана.

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