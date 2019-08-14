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"95 Квартал" показал первую пародию на Зеленского с новым актером: видео

Для пародий на президента актеру пришлось подыскать парик

среда, 14 августа 2019, 11:36
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13 августа в Одессе прошел концерт студии "Квартал 95", в программе которого впервые с пародиями на президента Украины и бывшего лидера "кварталовцев" Владимира Зеленского выступил новый актер Юрий Великий.

Концерт с новой программой юмористы намерены показать на ТВ уже 24 августа, а тем временем в сети появились первые кадры столь обсуждаемых последнее время пародий.

Как стало известно ранее, с выбором актера, который будет пародировать Зеленского, в "Квартале" определились не сразу. В начале августа Евгений Кошевой, беседуя с журналистами, отметил, что наиболее высокие шансы были у комика Юрия Великого, экс-участника дуэта "Братья Шумахеры".

Для пародий на Зеленского актеру пришлось подыскать парик, а вот манера речи, мимика и жесты дались Великому без проблем.

"Он [Зеленский] очень удобен для пародирования, учитывая, что где-то начиная с 2009 года, когда мы начали сотрудничать с "Кварталом", я, как чувствовал, стал подмечать какие-то фразы, выражения, которые он очень часто использует. Как знал, что когда-то придется пародировать!" - рассказывал ранее Великий.

Над президентом "квартальцы" шутили на протяжении всего концерта. В частности, вспомнили истории с шаурмой, массовым увольнением госслужащих, а также посмеялись над постоянным присутствием рядом с Зеленским руководителя офиса президента Андрея Богдана.

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