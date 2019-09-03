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Запрет на вечеринки: Дэвид Бекхэм рассказал, чему учит своих детей

Знаменитый отец хочет, чтобы дети строили свою карьеру сами

вторник, 3 сентября 2019, 16:20
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Состояние Дэвида и Виктории Бекхэм оценивается в 840 миллионов долларов, но они хотят, чтобы их четверо детей достигли успеха благодаря усердной работе и настойчивости. Даже если это означает, что у них не будет времени на развлечения с друзьями.

В комментарии изданию GQ 44-летний Бекхэм рассказал, что призывает своих детей воздерживаться от вечеринок, чтобы в будущем они могли построить успешную карьеру.

На вопрос, какие советы он дает 20-летнему Бруклину, 17-летнему Ромео, 14-летнему Крузу и 8-летней Харпер, бывший капитан сборной Англии сказал: "Просто работать усердно".

Некоторые из детей футболиста уже строят планы на будущее. Так, Бруклин Бекхэм работает моделью и фотографом, а Круз хочет стать поп-звездой, как его мама.

"Я говорю детям, что они должны делать выбор, иногда отказываясь от приятных вещей. Если ваши друзья выходят развлекаться в пятницу вечером, возможно, у вас не получится. Может быть, на следующий день у вас урок по теннису, или вы поете в студии, как Круз, или у вас есть съемки, как у Бруклина. Вот на чем нужно сосредоточиться", - добавил он.

Сам Дэвид, родившийся в семье монтажника кухонь Теда Бекхэма и парикмахера Сандры Уэст, хорошо знает, как важен упорный труд. Он начал играть в футбол в раннем детстве, и уже в 11 лет его потенциал заметили представители юношеской команды "Манчестер Юнайтед". Когда мальчику исполнилось 14, он подписал школьный контракт с футбольной академией легендарного клуба, а уже в 17 дебютировал за основной состав "Юнайтед".

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