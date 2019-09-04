Борис Гребенщиков порадовал фанов уличным концертом в Виннице: фото и видео

Один из основателей российский рок-музыки, исполнитель и поэт, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков засветился на одной из улиц Винницы.

Как пишет местное издание Vinbazar, музыкант устроил импровизированный концерт под Башней на площади Европейской. Выступление музыканта длилось около 40 минут. На уличный концерт рокера собрались около сотни винничан, которые бурно аплодировали и снимали происходящее на телефоны.

А вечером Борис Гребенщиков вместе со своей группой "Аквариум" выступил в Доме офицеров.

Отметим, что Гребенщиков не впервые радует уличными концертами в Украине. Так, в конце 2015 года музыкант приезжал с концертом в Киев и спел в метро вместе с местными музыкантами. Затем весной 2016 году повторил это в центре Харькова, а осенью – в Полтаве. В мае 2017-го порадовал бесплатным концертом на улице жителей Житомира.

Ранее американский рок-музыкант и актер, вокалист альтернативной рок-группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето засветился в Киеве. Музыкант прогулялся по ночному городу и устроил на улице бесплатный концерт.

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