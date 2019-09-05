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Брэд Питт рассказал о борьбе с алкоголизмом после расставания с Анджелиной Джоли

Чтобы справиться с зависимостью, актер посещал общество Анонимных Алкоголиков

четверг, 5 сентября 2019, 11:11
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55-летний Брэд Питт, чье расставание с Анджелиной Джоли в 2016 году стало одним из самых обсуждаемых событий в СМИ, рассказал The New York Times о том, как боролся с пагубным пристрастием к алкоголю.

Сообщалось, что последней каплей в 11-летних отношениях Питта и Джоли стали его пьяные выходки на борту частного самолета: он кричал на детей и раздавал им тумаки. Теперь актер ведет трезвый образ жизни, и помогли ему в этом встречи общества Анонимных Алкоголиков.

После того, как Анджелина Джоли подала на развод, Питт провел полтора года в обществе Анонимных Алкоголиков.

Группа Питта состояла исключительно из мужчин, и актер был тронут их ранимостью.

"Все эти люди сидели вокруг, и я никогда не слышал, чтобы кто-то был настолько открытым и честным, - вспоминает Питт. - Это было безопасное место, где было мало осуждения, и, следовательно, ты не осуждал самого себя".

Удивительно, но никто из группы не продавал откровения Питта бульварным газетам. Мужчины доверяли друг другу, и в этом доверии он нашел катарсис.

"На самом деле это было действительно освобождением, просто разоблачать уродливые стороны себя самого, - сказал он. - Это очень ценно".

Брэд Питт также рассказал, что употреблял марихуану, когда его слава взлетела в 1990-х годах.

"В 90-е годы все это внимание действительно меня смущало. Я стал отшельником и накуривался до полного забвения", - признается он.

После того, как брак Брэда и Анджелины рухнул в 2016 году, надежды на воссоединение актера и Дженнифер Энистон ожили. СМИ сообщали, что Джен и Брэд наслаждались "тихими обедами" в ее доме с тех пор, как он присутствовал на праздновании ее 50-летия в феврале 2019 года. Однако пара опровергла слухи о воссоединении, настаивая на том, что они просто друзья.

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