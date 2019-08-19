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Слава удушает: Брэд Питт пожаловался на жизнь знаменитости

55-летний актер рассказал, с какими проблемами сталкивается из-за популярности

понедельник, 19 августа 2019, 12:17
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Брэд Питт - один из самых известных актеров в мире, потому груз известности знаком ему не понаслышке. В новом интервью он признал, что слава может быть как освобождающей, так и удушающей, пишет Metro.

55-летний актер сказал, что хотя известность открыла для него много новых возможностей, она также накладывает массу ограничений.

“Я уже 15 лет не видел вестибюля гостиницы, потому что каждый раз должен входить и выходить только через черный вход”, - пожаловался Питт.

Среди преимуществ, которые дала актеру слава, он выделяет возможность путешествовать.

“Пока мне не исполнилось 25 лет, я ни разу не был в самолете. Поэтому все места, куда мне приходилось путешествовать, были для меня очень интересными, - рассказал он. - Неважно, были ли это Нидерланды, Бельгия или Токио, я просто помню, как впитывал все”.

Сейчас Брэд Питт опять находится в центре внимания СМИ, поскольку его последний фильм “Однажды в Голливуде” только что попал в мировой прокат и уже собрал 180 миллионов долларов. В фильме, снятом Квентином Тарантино, также сыграли Леонардо ДиКаприо и Марго Робби. Его называют “любовным письмом к Лос-Анджелесу 60-х”.

Питт также поделился впечатлениями от работы с ДиКаприо.

“Нам было очень легко и очень весело. Мы с ним отлично посмеялись”, - признался он.

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