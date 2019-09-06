Сергей Бабкин выпустил новый трек: обложкой стало обнаженное фото с женой

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно в четвертый раз стал отцом, презентовал новый трек "Єви і Адами" и лирик-видео на него.

Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 сентября, на YouTube-канале артиста. Обложкой песни стала художественная интерпретация снимка из недавней фотосессии Сергея с женой Снежаной, на которой супруги запечатлены совершенно голыми. Откровенную фотосъемку звездная пара приурочила к десятилетию венчания. После этой фотосесии Бабкиных окрестили "Адамом и Евой".

"Мы, люди на этой Земле - одна большая команда, мы - создатели нашей Вселенной, мы - Евы и Адамы. Каждый из нас хочет одного и того же - любви. И наша обложка как раз о том, что нужно сбросить все лишнее, быть голыми в своих чувствах, поступках, стремлениях, ничего не скрывать, быть прозрачными, ясными, понятными", - делится музыкант.

Сергей и Снежана Бабкины, которые 18 июня снова стали родителями, дали новорожденному малышу необычное имя. Имя мальчику супруги выбрали еще задолго до его появления на свет - оно пришло Снежане во сне.

Сергей Бабкин поделился с поклонниками трогательным видео с новорожденным сыном. На кадрах видео счастливый папа сидит на кухне и поет малышу композицию "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты", аккомпанируя себе на гитаре.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.