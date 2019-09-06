Ты просто дыши: новая песня "Бумбокса" вызвала мурашки у поклонников группы

Украинская группа "Бумбокс" выпустила песню ДШ ("Дыши") - четвертый сингл из двойного альбома коллектива "Тайный код: Рубикон". Композиция написана на русском языке.

О выходе трека музыканты сообщили на своей странице в Facebook. "Ты просто дыши, дыши, дыши...", - так подписали участники группы свою публикацию. Позже песня появилась и на YouTube-канале коллектива.

"ДШ – песня на русском языке, которая была написана прошлой осенью, а записана на протяжении зимы. Песня полностью создана в Киеве. Единственное, ее мастеринг, как и всех остальных песен альбома, делался в США", - рассказал фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк.

Поклонники прониклись новой композицией коллектива, о чем написали в комментариях под роликом.

"Как всегда глубоко и с надрывом", "Мурашки по коже", "Песня прямо в душу", "До мурашек", "Мурашки по кожи и слезы собрались в глазах! Невероятная песня", "Как всегда до глубины души", "Нет слов, только задетые струны души", - пишут фанат группы.

Текст песни ДШ

Нам осталось немного, совсем чуть-чуть

Вдохнуть - выдохнуть

Выдохнуть - вдохнуть

Компромиссы и страхи калечат суть

Вязко так, но надеюсь вынырнуть

Наизнанку не значит внутрь

Без тебя не могу уснуть

Как с разбега мне камнем в грудь

Как разбилось стекло, покатилась ртуть

Когда нет никого и как набегут,

Не страшись ничего, я побуду тут

Скоро станет прозрачной вся эта муть

Вдохнуть выдохнуть

Выдохнуть вдохнуть

Так хотелось сказать, я шутил, забудь

Рядом побудь

Время лечит, а мне

как и раньше в путь

Ничего уже не вернуть

Ничего уже не вернуть

Вдохнуть - выдохнуть

Выдохнуть - вдохнуть

Каравеллы мои тонут, Шейлок -

Ты ее из меня вырежи!

Говорят, единицы выдержат

На достойных ножи точат шельмы

Когда кровь твою всю уже выпито

Когда правду под прессом выпытал

Я тебя через месяц выкричу

Педантично ему яма вырыта

Но глаза малышей безгрешные

Не должны проливать соленую

Быть растоптанным - окрылёнными

И счастливыми - безутешным быть.

В апреле этого года группа "Бумбокс" записала дуэтную песню с Тиной Кароль под названием "Безодня".

Украинский музыкант Сергей Бабкин, который недавно в четвертый раз стал отцом, презентовал новый трек "Єви і Адами" и лирик-видео на него. Премьера сингла состоялась в пятницу, 6 сентября, на YouTube-канале артиста.

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