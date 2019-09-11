Волшебный день: Сергей и Снежана Бабкины крестили младшего сына

Во вторник, 10 сентября, звездные супруги Сергей и Снежана Бабкины крестили маленького сына Елисея, который появился на свет в июне этого года.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Instagram, показав трогательное фото. В своем посте он отметил, что таинство крещения совершалось в особенном для них с женой месте - в маленькой церквушке, где они венчались.

"Сегодня волшебный день. День, в который мы покрестили Елисея Сергеевича. Днепропетровская область, село Богатое. Именно в этой церкви наш Отец Андрей венчал нас со Снежаной 11,5 лет назад. А сегодня Он покрестил нашего сына", - написал Бабкин.

Сергей и Снежана Бабкины тайно обвенчались в мае 2008 года, а спустя год влюбленные оформили свои отношения в ЗАГСе.

"На мой взгляд, наше со Снежкой венчание – одна из самых крутых вещей, которые случались с нами в жизни! Оно было по-настоящему тайным – о нем не знал никто. Мы нашли батюшку в Днепровской области, который согласился на этот обряд". - рассказывал в одном из недавних интервью музыкант.

Сейчас супруги воспитывают троих детей - 12-летнего сына Артура, 8-летнюю Васелину и двухмесячного Елисея. Также у музыканта есть сын Илья от первого брака.

Ранее Сергей Бабкин поделился с поклонниками трогательным видео с новорожденным сыном Елисеем. На кадрах ролика счастливый папа сидит на кухне и поет малышу композицию "Луч солнца золотого" из мультфильма "Бременские музыканты", аккомпанируя себе на гитаре.

Сергей и Снежана Бабкины рассекретили необычное имя новорожденного сына и поделились подробностями родов.

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