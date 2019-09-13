56-летняя Деми Мур обнажилась для обложки глянца: фанаты жалуются на фотошоп

Деми Мур снялась обнаженной для октябрьского номера Harper's Bazaar, продемонстрировав стройную фигуру у бассейна.

"Обнажаю все для октябрьского номера @harpersbazaarus, - написала 56-летняя Мур в Instagram, опубликовав обложку глянца с заголовком: "Будь лучшей в любом возрасте".

Но в комментариях поклонники актрисы не спешат восхищаться ее фигурой.

“Абсолютно обожаю Деми, но она выглядит потрясающе и ей не нужен фотошоп, чтобы кожа выглядела моложе. Пост о старении и естественном внешнем виде. Не следует использовать фильтры”, - заметил один подписчик.

“Фотошоп как он есть”, “Она уже достаточно взрослая для такой ерунды”, “Фотошоп! Будь настоящей женщиной, ты прекрасна”, - поддержали его другие.

В журнале Harper's Bazaar звезда фильмов "Призрак" и "Стриптиз" рассказала Лине Данэм о наркозависимости своих родителей, а также о своей собственной.

"Я помню, как использовала свои пальцы, маленькие детские пальцы, чтобы вытащить изо рта матери таблетки, пока отец держал его открытым и говорил мне, что делать, - вспоминает Мур. - Что-то очень глубоко внутри меня изменилось, и никогда не вернулось назад. Мое детство закончилось".

Мать троих взрослых дочерей размышляет ожизни накануне выхода ее мемуаров "Inside Out", который ожидается 24 сентября. Она призналась журналу, что отказалась от пагубных зависимостей в свои 20 лет, затем вернулась к ним в 40 и не возвращалась на путь трезвости вплоть до 50 лет.

Ранее стало известно, что в 2005 году на 6 месяце беременности Деми Мур потеряла ребенка от Эштона Катчера

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.