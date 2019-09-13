RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

56-летняя Деми Мур обнажилась для обложки глянца: фанаты жалуются на фотошоп

Безупречную фигуру актрисы раскритиковали за ретушь

пятница, 13 сентября 2019, 11:55
читати статтю українською

Деми Мур снялась обнаженной для октябрьского номера Harper's Bazaar, продемонстрировав стройную фигуру у бассейна.

"Обнажаю все для октябрьского номера @harpersbazaarus, - написала 56-летняя Мур в Instagram, опубликовав обложку глянца с заголовком: "Будь лучшей в любом возрасте".

Но в комментариях поклонники актрисы не спешат восхищаться ее фигурой.

“Абсолютно обожаю Деми, но она выглядит потрясающе и ей не нужен фотошоп, чтобы кожа выглядела моложе. Пост о старении и естественном внешнем виде. Не следует использовать фильтры”, - заметил один подписчик.

“Фотошоп как он есть”, “Она уже достаточно взрослая для такой ерунды”, “Фотошоп! Будь настоящей женщиной, ты прекрасна”, - поддержали его другие.

В журнале Harper's Bazaar звезда фильмов "Призрак" и "Стриптиз" рассказала Лине Данэм о наркозависимости своих родителей, а также о своей собственной.

"Я помню, как использовала свои пальцы, маленькие детские пальцы, чтобы вытащить изо рта матери таблетки, пока отец держал его открытым и говорил мне, что делать, - вспоминает Мур. - Что-то очень глубоко внутри меня изменилось, и никогда не вернулось назад. Мое детство закончилось".

Мать троих взрослых дочерей размышляет ожизни накануне выхода ее мемуаров "Inside Out", который ожидается 24 сентября. Она призналась журналу, что отказалась от пагубных зависимостей в свои 20 лет, затем вернулась к ним в 40 и не возвращалась на путь трезвости вплоть до 50 лет.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЛаймЗвезды
Теги: Деми Мур

Поделиться

Новости партнеров

Читайте также

Певица Адель разводится с мужем после 8 лет отношений

31-летняя Певица Адель подала на развод с 45-летним мужем, банкиром и благотоврителем Саймоном Конекки

Готова к главному дню: Собчак показала первое фото в свадебном платье

Российская телеведущая Ксения Собчак показала первое фото в свадебном платье.

Начала пить и винила себя: Деми Мур рассказала, как потеряла ребенка от Эштона Катчера

Деми Мур рассказала, как перенесла выкидыш на 6 месяце беременности. Деми Мур потеряла ребенка от Эштона Катчера в 2005 году

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: